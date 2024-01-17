В ходе массовых беспорядков в Эквадоре арестовали более 1500 человек

Pagina 12: в ходе массовых беспорядков в Эквадоре арестовали 1534 человека

Вооруженные силы Эквадора и полиция арестовали 1534 человека в ходе вооруженного конфликта с участием крупных преступных группировок. Об этом сообщает «Pagina 12».

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что силовые структуры находятся в процессе восстановления контроля над тюрьмами. По данным Национальной службы наблюдения за заключенными (SNAI), ранее преступные группировки взяли в заложники 178 человек в исправительных учреждениях.

При этом полицейские задержали 21 подозреваемого в перевозке 3,2 тонны наркотиков по морю. В связи со своим географическим положением (между Колумбией и Перу) Эквадор стал главной страной для трафика кокаина в мире.

В начале января в Эквадоре разгорелся внутренний вооруженный конфликт с участием крупных преступных группировок. На фоне беспорядков из эквадорских тюрем сбежали два главаря крупнейших преступных группировок — «Лос-Чонерос» и «Лос-Лобос».