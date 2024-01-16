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09:34, 16 января 2024Мир

В Эквадоре выявили побег 48 заключенных в ходе бунтов

В Эквадоре из тюрьмы Эсмеральдас-2 в ходе беспорядков сбежали 48 заключенных

Фото: Henry Romero / Reuters

В Эквадоре установили, что в ходе недавних беспорядков и бунтов в тюрьмах из одной из них, Эсмеральдас-2, сбежали 48 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу наблюдения за заключенными (SNAI).

Пятеро из беглецов после побега возвращены в колонию. О судьбе или предполагаемом местонахождении других не сообщается. Всего армия и полиция Эквадора задержали в стране 1327 человек после начала беспорядков.

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7 января в Эквадоре из тюрьмы совершил побег главарь преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах страны начались бунты. На следующий день президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из другой тюрьмы также скрылся главарь второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико. Решение президента вызвало эскалацию насилия со стороны преступных группировок.

Позднее сообщалось, что заключенные взяли в заложники более 130 сотрудников тюрем в Эквадоре.

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      Антон Похиляк
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