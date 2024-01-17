В Киргизии за призывы к беспорядкам задержали журналистов

В Киргизии 11 журналистов задержали из-за призывов к массовым беспорядкам

В Киргизии по делу о массовых призывах к беспорядкам задержали 11 действующих и бывших журналистов проектов «Темиров Live» и «Айт Айт Десе». Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев, передает РИА Новости.

Сообщается, что журналисты были задержаны на 48 часов. Среди них Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

По словам адвоката, их подозревают в призывах к активному неподчинению законным представителям власти и к массовым беспорядкам. Журналистам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

15 января в крупном киргизском инфрормационном агентстсве 24.kg прошли обыски. Позже стало известно, что в отношении редакции возбудили уголовное дело о «пропаганде войны».