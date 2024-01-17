В Крыму пятиклассника после урока увезли в больницу с сотрясением мозга

В Джанкое пятиклассник получил сотрясение мозга после удара учителя на уроке

В Крыму пятиклассника после урока увезли в больницу с сотрясением мозга. Травму ребенок получил из-за удара учителя, сообщил Telegram-канал «Типичный Джанкой».

По данным издания, все произошло в местном учебном заведении. Родители учащегося пояснили, что на уроке математики классный руководитель ударила своего подопечного.

Несовершеннолетнего направили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В момент случившегося в классе находился завуч. Родители мальчика написали заявление в полицию.

Им удалось выяснить, что это не первый случай подобного отношения к детям со стороны педагога.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга избила двух младшеклассников и удерживала их в квартире.

Следователи установили, что россиянка предложила замерзшим школьникам согреться и попить чай. Затем она заперла детей и избила их предметом, похожим на нунчаки, после чего распылила газ.