Захарова: бригада Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины

«Бригада» Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и ее людей, лишенных права самостоятельно решать свою судьбу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Ведь это же они, эта вся шайка киевскорежимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине — в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже», — заявила она.

Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что существование Украины поставлено на карту, Захарова также обвинила его в создании рисков существованию республики. Представитель дипведомства отметила, что будущее страны должен решать украинский народ, однако из-за «марионеточных правительств, в которое входит Кулеба», он давно не имеет права голоса.

Ранее в январе Дмитрий Кулеба заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины вооружатся лопатами и продолжат сражение в зоне конфликта, если у Киева закончится оружие. Он объяснил это тем, что для Киева на карту поставлено существование государства.