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13:51, 17 января 2024Бывший СССР

В МИД высказались о заключенных на Украине россиянах

Захарова заявила о большом числе обращений о заключенных на Украине россиянах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские власти получили большое число обращений о заключенных на Украине согражданах. Об этом во время брифинга высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, число заключенных на Украине россиян является ужасающим и продолжает расти. «Я даже не буду их сейчас пытаться назвать, потому что это только примерные ориентиры того, что там происходит», — заявила она. Представитель МИД также отметила, что российским властям известно лишь о некоторых заключенных, допустив, что кто-то из них «просто сгинул в застенках».

Ранее Захарова сообщала, что Латвия может депортировать из республики до 2000 российских граждан, не подавших документы для получения вида на жительство или не сдавших экзамен по латышскому языку. При этом она заверила, что в России депортированным соотечественникам готовы оказать помощь.

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      Алевтина Запольская
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