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14:10, 12 января 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

Захарова: Россия готовится к депортации из Латвии двух тысяч россиян

Фото: Victor Lisitsin / Globallookpress.com

Латвия может депортировать из страны до двух тысяч граждан России, которые не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) или не сдали экзамен по латышскому языку. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее словам, в России депортированным гражданам окажут помощь. Захарова рассказала, что МЧС, а также другим профильным ведомствам и регионам поручено подготовиться к размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению российских граждан, которые могут быть высланы из Латвии.

«Руководством страны даны все соответствующие поручения для того, чтобы люди, которых сегрегируют по национальному признаку, могли получить на своей исторической родине всю необходимую поддержку», — сообщила представитель МИД.

Ранее министерство по делам гражданства и миграции Латвии начало массово аннулировать виды на жительство россиян в соответствии с недавно принятыми поправками к миграционному законодательству. В результате этого на грани выдворения из страны оказались несколько тысяч российских граждан.

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      Александр Курбатов
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