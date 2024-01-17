В России заявили о нехватке препарата от повторного инфаркта

«Ведомости»: в России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент»

В аптеках России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент», который производит американская фармацевтическая компания Eli Lilly. Об этом сообщают «Ведомости».

Как пишет газета со ссылкой на представителя Минздрава, в стране фиксируется «снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "эффиент" (прасугрел)». Причин нехватки в ведомстве не назвали, однако заявили, что данных о прекращении поставок лекарственного средства из Росздравнадзора не поступало. Там добавили, что лекарства хватит на месяц.

Официальный дистрибьютор препарата в России — фирма «Сервье» — еще в сентябре 2023 года уведомила партнеров о прекращении поставок в страну. По словам гендиректора аптечного маркетплейса «Здравсити», планов по их возобновлению нет.

Повторным инфарктом принято называть острый инфаркт, который случился в течение 28 дней после первого. Это может произойти из-за нарушения прописанного врачом режима, злоупотребления алкоголем и курением, чрезмерных физических нагрузок и стресса. По симптомам повторный инфаркт схож с первоначальным, однако специалисты выделяют ряд отличительных черт, среди которых синюшность кожных покровов, чувство удушья, резкое снижение давления и потеря сознания.

Ранее сообщалось, что японская фармкомпания Astellas прекратит выпуск антибиотика вильпрафен в России. Его применяют при инфекциях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, инфекциях кожных покровов и мягких тканей, а также других заболеваниях. Как впоследствии уточнили в Минздраве, остатков препарата хватит примерно на полгода. В ведомстве предложили аналоги препаратов с действующим веществом джозамицин в терапии.