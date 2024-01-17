В российском городе пассажир авто открыл стрельбу по прохожему

В Петербурге пассажир авто открыл стрельбу по прохожему

В Санкт-Петербурге пассажир авто открыл стрельбу по 44-летнему прохожему. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пассажиру авто не понравилось, что пешеход перебежал дорогу перед машиной. Водитель остановился, они вышли с приятелем, и тот стал стрелять. Затем товарищи скрылись. Потерпевший выжил: у него диагностировали гематому грудной клетки и ранение от травматического оружия.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Теперь злоумышленника ищут, объявлен план «Перехват». Отмечается, что автомобиль принадлежит 71-летней пенсионерке.

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

Ранее стало известно, что в Ингушетии десять неизвестных на двух машинах похитили 36-летнего мужчину.