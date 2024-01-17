Среда обитания
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17:02, 17 января 2024Среда обитания

В российском городе подвал дома утонул в фекалиях

Подвал дома в Саратове утонул в фекалиях

Кадр: страница Лады Мокроусовой во ВКонтакте

В Саратове подвал одного из домов утонул в фекалиях, при этом решить проблему не могут уже на протяжении длительного времени. Внимание на ситуацию обратила мэр российского города Лада Мокроусова, приехавшая на встречу с жильцами, видеозапись встречи доступна во «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном в микрорайоне Юбилейном, по адресу улица Братьев Никитиных, 16. «Труба, которая выходит из дома, чугунная, вот в нее входит труба канализационная пластиковая — она ниже на три-четыре сантиметра. Соответственно, вода выходит, а тяжелые массы не будут выходить, потому что у нас самоточная канализация», — описал причину происходящего один из жильцов проблемной постройки. Из-за проблем с трубами подвалы затапливает зловонными водами, запах от которых стоит и в подъездах. Помимо этого, по причине повышенной влажности и летом, и зимой в помещениях летают комары. Наконец, в комментариях к публикации одна из пользовательниц заявила, что из-за того, что в подвалах постоянно стоит вода, происходит разуплотнение основания фундамента дома, что в дальнейшем может спровоцировать просадку дома и его преждевременное разрушение.

Жильцы жалуются, что проблема продолжается не первый год, однако ни управляющая компания «Сфера», ни «Водоканал »не помогают ее решить и вместо этого ссылаются друг на друга. Глава города пообещала, что комитет ЖКХ проведет проверку, чтобы найти и наказать виновных, и призвала главу Волжского района и всех ответственных в кратчайшие сроки найти пути решения затянувшейся проблемы.

Ранее в январе стало известно об аналогичной ситуации в Копейске, где подвал многоквартирного дома затопило нечистотами.

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      Полина Кислицына
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