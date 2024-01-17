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20:35, 17 января 2024Россия

В школе Санкт-Петербурга произошла вспышка кишечной инфекции

В школе Санкт-Петербурга выявили больше 40 случаев кишечной инфекции

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили больше 40 случаев кишечной инфекции. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент организованы лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания ООО «Торговый дом «Ленинградский», а также отбор проб продовольственного сырья, продукции, смывы с объектов внешней среды, воды и дезинфекционные мероприятия.

Причины и условия вспышки инфекции на данный момент устанавливаются, отметили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее в Екатеринбурге в 47-й гимназии на улице Данилы Зверева произошла вспышка коклюша, образовательное учреждение закрыли на карантин. В департаменте образования Свердловской области пояснили, что на тот момент было выявлено четыре случая заражения.

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