В российской гимназии произошла вспышка коклюша

Е1.ru: в 47-й гимназии Екатеринбурга произошла вспышка коклюша

В Екатеринбурге в 47-й гимназии на улице Данилы Зверева произошла вспышка коклюша, образовательное учреждение закрыли на карантин. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

В департаменте образования Свердловской области пояснили, что сейчас выявлено четыре случая заражения.

Теперь, чтобы других учеников допустили до уроков, им нужно принести в гимназию справку. Но, по словам родителей, учителя просят не только этот документ, но и результаты мазка. Его можно было получить у школьной медсестры в назначенный день, но тем, кто пропустил срок, анализ придется сдавать самим.

«Врач в поликлинике дает справку, что ребенок здоров, но не дает направления на анализ, так как симптомов нет. Справку эту школа не принимает, нужен именно результат анализа. Никакого карантина не объявляли», — поделилась мать одного из гимназистов.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что в образовательном учреждении проводится обследование детей в связи с выявлением коклюша. Это стандартная процедура для профилактики.

Ранее сообщалось, что более 90 человек заболели норовирусом в ходе вспышки инфекции, которая произошла в школе в Рязанской области.