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15:14, 29 октября 2023Россия

В российской школе произошла вспышка норовируса

Более 90 человек заболели норовирусной инфекцией в рязанской школе

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Более 90 человек заболели норовирусом в ходе вспышки инфекции, которая произошла в рязанской школе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, с проблемой столкнулись учащиеся и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции. Всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас все очные занятия в школе приостановлены, в ней проводят дезинфекцию. Сотрудниками Роспотребнадзора были собраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Итоги лабораторных исследований должны прояснить причину столь значительного количества заболевших.

Ранее стало известно о массовом отравлении 11 человек, у которых обнаружили кишечную инфекцию после посещения ресторана в Санкт-Петербурге. У восьми из них по результатам лабораторных исследований была выявлена сальмонелла.

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      Олег Давыдов
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