В СК рассказали о ходе расследования нападений в Белгороде

СКР: двоим из нападавших в Белгороде 17 и 19 лет

По делу о нападениях на прохожих в Белгороде установлены личности двоих молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Юношей задержали. Ими оказались двое местных жителей 17 и 19 лет. Младший из них — азербайджанец. Решается вопрос о мере пресечения.

Также правоохранители установили очевидцев нападений и ведут их допрос.

О нападениях на жителей Белгорода стало известно после появления в сети видео, на которых группа юношей избивает людей. Выяснилось, что члены банды совершили не менее пяти нападений. Следователи взяли показания у пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти, и возбуждении ненависти по национальному признаку.

В прокуратуре заявили, что проверят законность получения российского гражданства подозреваемыми.