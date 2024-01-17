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11:14, 17 января 2024Россия

В Совфеде отреагировали на слова Медведева об украинской государственности

Клишас: квазигосударственное образование на месте Украины опасно для жителей

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Украина в ее нынешнем виде представляет опасность, в первую очередь, для самих жителей страны. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

В своей публикации он согласился с характеристикой, данной украинской государственности зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Украинское государство было уничтожено в ходе состоявшегося в 2014-м году переворота, заявил Клишас. С тех пор на этих территориях существует квазигосударственное образование, указал он.

Ранее Медведев назвал Украину раковым новообразованием. Он заявил, что существование этой страны опасно для ее населения. Украинцев политик назвал практичными людьми и добавил, что они в конечном счете выберут жизнь.

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      Алан Босиков
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