Американский политолог Миршаймер: ВСУ не смогут удержать оборону в 2024 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону в 2024 году и перейти в наступление против российской армии. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выступил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.

«Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году». — сказал американский эксперт.

Миршаймер также назвал маловероятным способность США и западных союзников к 2025 году обучить и вооружить украинскую армию, чтобы противостоять России. «Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда», — добавил он.

Ранее отставной капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что Украина может не рассчитывать на американскую помощь. По словам военного, у Киева не осталось друзей в Белом доме.

