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15:51, 17 января 2024Среда обитания

В центре Москвы пропали таблички с именами жертв репрессий

С дома в центре Москве пропали таблички с именами жертв репрессий 1930-х годов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жители Тверского района в центре Москвы обнаружили пропажу мемориальных табличек, которые были установлены в память о жертвах репрессий 1930-х годов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Таблички с именами репрессированных висели на здании на Долгоруковской улице. Всего на здании было 13 табличек, они все пропали. Жильцы дома не знают, кто мог их снять. Они уверяют, что не получали никаких объявлений о реставрации или ремонте дома.

Таблички были установлены 10 лет назад в рамках акции «Последний адрес», призванной увековечить память жертв политических репрессий. На табличке указаны имя, даты рождения, ареста, расстрела и реабилитации.

Ранее на территории комплекса памяти пострадавших от репрессий «Медное» в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина. Помимо бюста Сталина, в комплексе появились статуи Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова. По словам Чуносова, таким образом руководство комплекса решило отразить то время. «Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно», — заявил он.

Директор мемориала Александр Чуносов назвал такой шаг логичным. Глава мемориала добавил, что недовольные решением не могут увидеть картину целиком. Кроме того, в основной экспозиции давно висит портрет Сталина, присутствие которого, по словам Чуносова, никого не смущает.

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      Варвара Кошечкина
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