Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 17 января 2024Наука и техника

Вакцины снизили риск долгого COVID-19 у детей

Pediatrics: вакцины против коронавируса снизили риск долгого COVID-19 у детей

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Вакцинация против SARS-Cov-2 снижает риск долгого COVID-19 у детей и подростков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Pediatrics и на сервере препринтов medRxiv.

Исследователи проанализировали данные о двух группах пациентов в возрасте от 5 до 11, а также от 12 до 17 лет, чтобы оценить эффективность вакцины против длительного COVID-19. Частота долговременных симптомов инфекции составила 4,5 процента среди пациентов с коронавирусом, хотя клинически они были диагностированы только у 0,7 процента детей.

Эффективность вакцины в течение 12 месяцев против вероятной длительной коронавирусной инфекции составила 35,4 процента, а против диагностированной — 41,7 процента. Лучшие показатели наблюдались у подростков по сравнению с детьми младшего возраста (50,3 против 23,8 процента). Эффективность также достигла пика через шесть месяцев, но снизилась до 10,6 процента через 18 месяцев.

Дети, которые были вакцинированы после выздоровления от COVID-19, также, по всей видимости, получили пользу. Эффективность вакцины против вероятного длительного заболевания COVID-19 при повторной инфекции составила 46 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      В российском регионе задержали двух мужчин за расправу из-за долга

      Автомобилистов призвали отложить поездки по нескольким трассам

      В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

      Иммунолог объяснил рост заболеваемости коклюшем в России

      Вяльбе осудила сбежавших из России в США фехтовальщиков

      Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

      Книги Акунина предложили раздать даром

      Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки

      Решетова снялась в полупрозрачном платье после похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости