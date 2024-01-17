Вакцины снизили риск долгого COVID-19 у детей

Pediatrics: вакцины против коронавируса снизили риск долгого COVID-19 у детей

Вакцинация против SARS-Cov-2 снижает риск долгого COVID-19 у детей и подростков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Pediatrics и на сервере препринтов medRxiv.

Исследователи проанализировали данные о двух группах пациентов в возрасте от 5 до 11, а также от 12 до 17 лет, чтобы оценить эффективность вакцины против длительного COVID-19. Частота долговременных симптомов инфекции составила 4,5 процента среди пациентов с коронавирусом, хотя клинически они были диагностированы только у 0,7 процента детей.

Эффективность вакцины в течение 12 месяцев против вероятной длительной коронавирусной инфекции составила 35,4 процента, а против диагностированной — 41,7 процента. Лучшие показатели наблюдались у подростков по сравнению с детьми младшего возраста (50,3 против 23,8 процента). Эффективность также достигла пика через шесть месяцев, но снизилась до 10,6 процента через 18 месяцев.

Дети, которые были вакцинированы после выздоровления от COVID-19, также, по всей видимости, получили пользу. Эффективность вакцины против вероятного длительного заболевания COVID-19 при повторной инфекции составила 46 процентов.