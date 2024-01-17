Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

Ракова: 500 000 игнорирующих болезни москвичей получили видеообращения врача

Почти полмиллиона москвичей, которые несвоевременно выполняют рекомендации врачей и не сдают анализы, не заканчивают начатые исследования или полностью игнорируют посещение врача, получили персонифицированные видеообращения. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по состоянию на 17 января 2024 года видео посмотрели более 50 процентов пациентов. В роликах главный специалист по первичной помощи в столице персонально обращается к каждому москвичу, мотивируя следовать конкретным рекомендациям по их хроническому заболеванию. Об этом рассказала.

«Мы создали принципиально новый подход к диспансерному наблюдению, — рассказала вице-мэр. — Мы сформировали для каждого пациента свою индивидуальную программу, определили перечень необходимых исследований, чтобы постоянно следить за его состоянием и динамикой, при необходимости корректировать терапию. Часть пациентов по достоинству оценили такой формат заботы о здоровье — проходят обследования с определенной врачом регулярностью и соблюдают все его назначения».

Однако, отметила Ракова, есть люди, которые не выполняют рекомендации врача, не выполняют индивидуальные программы наблюдения. Она предположила, что это происходит в силу занятости, нежелания или непонимания всей сложности своего заболевания, или того, что люди пока не чувствуют заболевание на себе и думают, что оно бесследно пройдет.

«Несмотря на это, мы продолжаем активно взаимодействовать с этими людьми и дополнительно мотивируем их всеми возможными способами. На сегодняшний день около полумиллиона человек уже получили персонифицированные видеообращения, в которых главный внештатный специалист по первичной медпомощи в столице, доктор медицинских наук, Андрей Тяжельников лично сформировал для каждого пациента видеообращение по его конкретному заболеванию, рекомендациям, оценил возможные риски и, что самое главное, спрогнозировал, на сколько лет или даже десятилетий постоянный мониторинг своего состояния и выполнение рекомендаций врача может увеличить его продолжительность жизни», — подытожила вице-мэр.

Более 50 процентов из адресатов посмотрели отправленное видео, около 10 тысяч москвичей уже посетили врача по своему хроническому заболеванию.

По словам Анастасии Раковой, одна из целей проекта — привить горожанам с хроническими заболеваниями культуру заботы о здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями в состоянии, регулярно посещать врача согласно назначению, соблюдать необходимые рекомендации. Если у пациентов возникают вопросы по персональной программе наблюдения, назначенных анализах и подготовке к их сдаче, записи на отдельные виды исследований и другие сложности, они могут обратиться к помощникам врача — сотрудникам со средним медицинским образованием.

В программу диспансерного наблюдения по новому формату вошли такие широко распространенные заболевания, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Для пациентов с двумя и более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения с обязательной консультацией узких специалистов, поэтому проводить несколько одинаковых обследований по разным заболеваниям не требуется.

