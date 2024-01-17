Владельцев авто обвинили в плохой подготовке к аномальным морозам

Главную причину поломки машин в аномальные морозы увидели в их плохой подготовке

Главная причина поломок машин в аномальные морозы — их плохая подготовка. Об этом «Известиям» сообщил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Многие владельцы не готовят автомобиль к экстремальным температурам. «В теплую зиму это "прокатывает", а в эту — нет», — указал Плисов.

По его словам, аккумулятор в автомобиле замерзнет, если он разряжен. При этом, если аккумулятор старый, автомобиль не заведется. Не позволит попасть в машину вода в замке двери, а мокрые уплотнители при попытке открыть транспорт могут повредиться, также указал эксперт. Конденсат в топливном баке приведет к риску промерзания фильтра, автомобиль в этом случае также не заведется.

В минувшие новогодние праздники автомобилисты стали на 15 процентов раз чаще обращаться в сервисы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковыми днями по обращениям стали 4 и 9 января, отметила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Эксперты также подчеркнули, что за время аномальных холодов проблемы коснулись абсолютно всех марок вне зависимости от страны-производителя.

Ранее вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов заявил, что самой частой причиной ДТП зимой является столкновение машин, реже водители наезжают на препятствия.