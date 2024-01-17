Спикер ГД Володин запустил среди подписчиков опрос о штрафах за кражу данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего Telegram-канала опрос о краже персональных данных. Политик задал россиянам вопрос об их отношении к введению для компаний оборотных штрафов за утечку информации.

Также в опросе Володина содержится упоминание ввода уголовной ответственности за незаконное использование таких данных. «Вы поддерживаете оборотные штрафы за утечку персональных данных, а также уголовное наказание (до 10 лет лишения свободы) за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем?» — обратился к россиянам Володин.

По данным опроса на 08:50, 95 процентов участников высказались за введение подобного наказания, еще 3 процента — против, 2 процента заявили, что им все равно.

Ранее Володин также интересовался мнением россиян по вопросу лишения депутатских мандатов за прогулы.