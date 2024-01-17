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16:31, 17 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о неожиданном симптоме дефицита железа

Терапевт Кондрахин: желание пробовать несъедобное может быть признаком анемии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При дефиците железа у человека может возникнуть желание пробовать на вкус несъедобные предметы. Об этом неожиданном симптоме анемии предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин подчеркнул, что железодефицитная анемия не угрожает жизни, так как организм адаптируется к нехватке полезного вещества. Тем не менее, по словам врача, качество жизни при таком состоянии значительно падает: из-за постоянной нехватки кислорода человек плохо себя чувствует, ощущает упадок сил и истощение.

Также при нехватке железа нередко появляется одышка, кожный покров и слизистые становятся бледными, наблюдаются головокружения, потеря сознания и судороги, рассказал Кондрахин. По словам специалиста, первым признаком нехватки полезного вещества часто является выпадение волос, еще многие пациенты сообщают о желании попробовать несъедобные предметы.

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Терапевт уточнил, что железодефицитная анемия может возникнуть при обильной кровопотере, но в большинстве случаев она развивается медленно на фоне неправильного питания или нарушений работы внутренних органов. Кондрахин уточнил, что анемия не проходит сама по себе и устранить ее можно только с помощью лекарств. В редких случаях пациентам может понадобиться переливание крови, заключил врач.

Ранее врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о пользе недозрелых бананов. По ее словам, в зеленых фруктах содержится меньше сахара и больше полезного крахмала, чем в созревших.

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      Екатерина Улитина
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