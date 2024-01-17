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13:50, 17 января 2024Мир

Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

Захарова: прекращение силовых авантюр НАТО — залог безопасности в Красном море

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Прекращение силовых авантюр НАТО станет залогом безопасности в Красном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Залогом безопасности является прекращение этих бесконечных силовых авантюр, которые проводят натовцы, называя себя коалициями, не имея при этом мандата Совета Безопасности, действуя вопреки международному праву», — сказала дипломат.

Необходимым условием для стабилизации обстановки «на этой стратегически важной транспортной артерии» она также назвала скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. Захарова призвала активизировать усилия по политическому решению палестинской проблемы и урегулирование йеменского кризиса.

Ранее члены Евросоюза (ЕС) на фоне роста инцидентов с участием хуситов предварительно одобрили создание специальной военно-морской миссии для обеспечения безопасности гражданского и торгового судоходства в Красном море. Согласно плану, миссия должна быть создана до 19 февраля.

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      Семен Александров
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