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12:30, 17 января 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала соглашение по гарантиям безопасности Киева и Лондона

Спикер МИД Захарова: Украине не позволят выйти из конфликта через мирный договор

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное между Киевом и Лондоном, доказывает, что Украине не позволят выйти из конфликта с помощью подписания мирного договора. Так заключение пакта между двумя странами на брифинге по текущим вопросам внешней политики прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, трансляция доступна во «ВКонтакте».

«Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе», — заявила спикер МИД.

12 января украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности. Договор будет действовать в течение десяти лет или до вступления Киева в НАТО.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, в соответствии с пактом о взаимной безопасности, Украина окажет поддержку Великобритании в случае агрессии против нее.

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      Глеб Палехов
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