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10:48, 17 января 2024Мир

Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона о недопустимости победы России

Захарова попросила Макрона поделиться копией свода правил мирового порядка

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Если у президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за поражение России и сохранение сложившихся западных правил мирового порядка, есть копия подобного свода правил, то у Москвы есть просьба поделиться ею. В таком ироничном ключе на заявления французского лидера ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

«Если Макрон располагает копией упомянутых "правил" — просьба поделиться. Что касается победы [России в конфликте на Украине], то она от "позволения" Макрона или кого-либо еще не зависит. Россия сделает то, о чем заявила», — прокомментировала представитель МИД.

Ранее Макрон призвал Запад совместными усилиями исключить победу России на Украине. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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