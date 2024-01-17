Зеленский заявил о выборе украинцев между военными действиями и трудом

Зеленский: военнообязанные украинцы должны воевать или работать

Военнообязанные украинцы должны воевать или работать. О выборе жителей Украины между военными действиями и трудом заявил президент Владимир Зеленский в Давосе, передает Ura.Ru в Telegram.

«Если ты мобилизационного возраста, ты должен быть на Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. Нельзя отдыхать. Ты либо работаешь, либо воюешь», — сказал он.

Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как указывает издание, это может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта.

16 января украинский лидер признал, что не желает заморозки военных действий. Он также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации конфликта.