Жених придумал для невесты унизительный розыгрыш и удивился результату

Бывшая невеста любителя пранков рассказала, как экс-жених придумал для нее унизительный свадебный розыгрыш. О том, что он сделал и как удивился результату, она вспомнила на форуме Reddit.

По словам женщины, незадолго до свадьбы она заметила, что ее жених Джейк просматривает видео со свадебными пранками, а также фото невест, которых окунули лицом в торт. Автор поста дала будущему мужу понять, что не потерпит подобного и обязательно закончит отношения в случае подобного розыгрыша. Однако и после этого жених продолжил вести подозрительные разговоры с друзьями и взял на себя заказ праздничного фотографа и торта.

Перед свадьбой женщина напомнила Джейку, что, пережив подобный пранк, немедленно расстанется с ним. Свадьба шла хорошо, пока не настала ее очередь резать торт. «Весь зал смотрел, как я режу торт, фотограф встал перед нами с камерой. Внезапно я почувствовала на своем затылке руку, которая макнула меня лицом в торт. Испорчены были и макияж, и платье, все смеялись, и жених громче всех», — вспомнила она.

В этот момент фотограф сделал кадр, и Джейк заявил, что это будет их свадебный портрет. «Я развернулась, влепила ему пощечину и выбежала в слезах», — написала женщина. По ее словам, она подала на развод через два дня после инцидента. Единственным, кто поддержал ее, стал брат мужа — он устроил драку с пранкером на месте и поинтересовался, как чувствует себя невеста.

У других родственников поддержки женщина не получила — жених назвал свои действия безобидной шуткой, а родные с обеих сторон сочли этот повод для развода смехотворным. «Если он делает со мной подобное, несмотря на многочисленные просьбы не делать, пообещав, что не будет, доверять ему нельзя», — уверена она.

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