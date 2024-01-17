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21:01, 17 января 2024Забота о себе

Женщина отказалась от трусов и рассказала о результатах

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Тиктокерша Леа Кенион в своем блоге рассказала, что решила отказаться от ношения трусов. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

По словам Леа, отказ от нижнего белья привел к неожиданным результатам — у нее понизился общий уровень стресса. «Женщинам, которые не носят трусов, никогда не нужно собирать их по всему дому. Вот настоящая причина, почему я не ношу белья», — пошутила она.

В комментариях некоторые подписчицы признались, что тоже не носят трусы или надевают их только с джинсами и отмечают, что стали нервничать меньше. Согласно данным американского сайта медицинских онлайн-консультаций Healthline, отказ от нижнего белья действительно может иметь плюсы, среди которых врачи перечисляют пониженный риск развития молочницы, натирания интимных мест и аллергий.

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Ранее тиктокерша Тиффани Чессон в своем блоге о семейной жизни и воспитании детей рассказала, что раздельный сон с мужем помог ей избежать многих ссор и укрепить отношения в браке. Блогерша объяснила, что у них с партнером разные привычки сна: она просыпается в 04:45 и любит хлопковое постельное белье, а ее супруг встает намного позже и предпочитает пушистые простыни и одеяла.

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      Александра Лисица
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