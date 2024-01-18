44-летняя бывшая наркозависимая обрела счастье с 78-летним пенсионером

Business Insider: 44-летняя бывшая наркозависимая вышла замуж за 78-летнего

44-летняя бывшая наркозависимая влюбилась в пенсионера, вышла за него замуж и обрела счастье. Свою историю любви она рассказала Business Insider.

Венди Картрайт впервые вышла замуж в 21 год за сверстника. Она планировала создать семью с возлюбленным и хотела родить от него детей. В течение нескольких лет супруги пытались зачать ребенка, но безуспешно. Тогда Картрайт обратилась за медицинской помощью. «После множества анализов и операций в возрасте 25 лет мне сделали гистерэктомию», — говорит она.

После удаления матки у женщины, которая больше не могла иметь детей, началась клиническая депрессия. Спустя два года она развелась с мужем, начала много пить и употреблять наркотики. Она не могла избавиться от зависимостей в течение следующих 12 лет, пока не прошла программу реабилитации «12 шагов» — групповую психотерапию, основанную на взаимопомощи зависимых людей друг другу.

В содружестве она познакомилась с мужчиной, который, как оказалось, был старше ее на 34 года. Он находился на пенсии, вырастил троих детей и не планировал становиться отцом в четвертый раз. По словам Картрайт, благодаря этому она сблизилась с мужчиной и стала его женой. «Наши отношения не сложились бы, если бы я была матерью подростка или маленького ребенка», — утверждает она.

Сейчас женщина находится в счастливом браке с 78-летним пенсионером. Она не привязана к месту работы и к детям, поэтому может путешествовать вместе с мужем и жить так, как хочет. «Отсутствие собственных детей меня устраивает. Я преисполнена благодарности за то, как сложилась моя жизнь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 20-летняя пользовательница сети по имени Элли Липтрот влюбилась в мужчину на 23 года старше нее и стала мачехой его детей-подростков. Девушка считает, что статус мачехи — лучшее, что она обрела в жизни.

