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15:50, 18 января 2024Бывший СССР

Американские военные инструкторы обучат сотрудников МВД Молдавии

МВД Молдавии: военные инструкторы США проведут учения с молдавскими силовиками

Фото: Carl Recine / Reuters

Группа инструкторов из спецназа пехотинцев Военно-морских сил США прибыла в Молдавию для обучения молдавских силовиков. Об этом сообщает МВД республики.

Уточняется, что в тренировках примут участие спецназовцы ведомства, министерства юстиции, Службы государственной защиты и охраны. «В рамках стратегического сотрудничества между МВД и посольством США в Кишиневе в течение шести дней пройдут практические тренинги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что учения для сотрудников проведут в полевых условиях. Молдавские силовики обучатся оказывать первую помощь в области террористического риска, стрельбе по подвижной и неподвижной целям.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что в Молдавии ведется подготовка силовых групп для проведения провокаций в непризнанной республике. По его словам, в связи с этим была подготовлена и направлена всем участникам переговорного процесса серия обращений, в том числе главы государства Вадима Красносельского.

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      Кристина Есикова
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