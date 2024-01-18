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13:57, 18 января 2024Наука и техника

Американский Vulcan Centaur получил новые ракетные ускорители

SpaceNews: американская ракета Vulcan Centaur получила новые ракетные ускорители

Изображение: Business Wire / AP

Ракета Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance (ULA) получила новые боковые твердотопливные ракетные ускорители, которые были продемонстрированы во время первого пуска носителя. Об этом пишет SpaceNews.

Пара ускорителей GEM 63XL обеспечила более двух третей тяги при старте ракеты. Соответствующие изделия проработали около двух минут, после чего были сброшены.

SpaceNews напоминает, что GEM 63XL почти на два метра длиннее ускорителя GEM 63, используемого на ракете Atlas 5, на смену которой создан Vulcan Centaur. Оба изделия разработаны корпораций Northrop Grumman.

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Первый пуск ракеты Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал состоялся 8 января.

Носитель вывел в космос лунный модуль Peregrine, который из-за отказа двигательной установки не смог совершить мягкую посадку на Луну и 18 января войдет в атмосферу Земли.

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      Иван Потапов
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