Американский Peregrine вместо посадки на Луну сгорит в земной атмосфере

SpaceNews: американский модуль Peregrine сгорит в земной атмосфере

Спускаемый модуль Peregrine вместо мягкой посадки на поверхность Луны сгорит в земной атмосфере. Об этом со ссылкой на компанию Astrobotic сообщает издание SpaceNews.

«Наша последняя оценка теперь показывает, что космический корабль находится на пути к Земле, где он, скорее всего, сгорит в земной атмосфере», — заявил разработчик.

По данным независимых аналитиков, которые приводит издание, аппарат должен войти в земную атмосферу 18 января в районе над Большим Барьерным рифом.

Ранее в Astrobotic заявили об обеспечении связи и получении данных почти с половины оборудования Peregrine — 9 из 20 полезных нагрузок аппарата.

Тогда же в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.