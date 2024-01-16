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09:01, 16 января 2024Наука и техника

Американский Peregrine вместо посадки на Луну сгорит в земной атмосфере

SpaceNews: американский модуль Peregrine сгорит в земной атмосфере

Фото: Rebecca Roth / Goddard / NASA / Wikimedia

Спускаемый модуль Peregrine вместо мягкой посадки на поверхность Луны сгорит в земной атмосфере. Об этом со ссылкой на компанию Astrobotic сообщает издание SpaceNews.

«Наша последняя оценка теперь показывает, что космический корабль находится на пути к Земле, где он, скорее всего, сгорит в земной атмосфере», — заявил разработчик.

По данным независимых аналитиков, которые приводит издание, аппарат должен войти в земную атмосферу 18 января в районе над Большим Барьерным рифом.

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Ранее в Astrobotic заявили об обеспечении связи и получении данных почти с половины оборудования Peregrine — 9 из 20 полезных нагрузок аппарата.

Тогда же в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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      Иван Потапов
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