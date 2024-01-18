В РПЦ рассказали об отношении к крещенским купаниям

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал крещенские купания благочестивым обычаем

Русская православная церковь (РПЦ) считает купания одной из важных традиционных составляющих празднования Крещения. Об отношении Церкви к этому обряду в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что крещенские купания являются благочестивым обычаем, который занимает свое место в праздновании праздника Крещения Господня. Христианину принято в этот день не только окунаться в прорубь, но и посещать богослужения, молиться. Мы всегда говорили о том, что те люди, которые пытаются ограничить свою религиозную жизнь одним купанием в проруби, очень многое теряют. Мы не можем и согласиться с теми, кто рассматривает Крещение как обладающий самоценностью обычай», — сказал он.

Критикующие этот обычай священнослужители скорее критикуют тех, кто пытается заменить купанием всю свою духовную жизнь, добавил представитель РПЦ. «Это, разумеется, неверное представление о том, как нужно проводить праздник», — заключил он.

19 января (6 января по старому стилю) верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. С вечера 18 января, в Крещенский сочельник, принято окунаться в прорубь. Также христианину полагается посетить службу в храме, исповедоваться и причаститься.

Ранее председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая рассказала, как правильно окунаться в прорубь на Крещение.