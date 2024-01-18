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09:10, 18 января 2024Россия

Детей эвакуировали из здания российской гимназии из-за прорыва труб в подвале

Ngs.ru: в Новосибирске детей эвакуировали из гимназии № 10 из-за прорыва труб

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Новосибирске детей эвакуировали из гимназии № 10 из-за прорыва труб в подвальном помещении. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru.

18 января столб дыма поднялся над российской гимназией, пояснили очевидцы происшествия. Учащихся отправили из классов на улицу, часть из них осталась без верхней одежды.

По данным анонимного источника издания, в подвале учебного заведения «раскрутились трубы». Ngs.ru обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.

Как утверждает Telegram-канал Mash Siberia, среди 500 учеников и 30 сотрудников гимназии никто не пострадал. Для обогрева прислали два автобуса. Площадь пожара — около 20 квадратных метров, проливка территории продолжается. По информации издания, не удалось спасти одного человека. Предположительно, это охранник новосибирской гимназии.

Ранее сообщалось, что в Копейске Челябинской области массово эвакуировали школы.

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      Анна Щербакова
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