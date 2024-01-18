Экс-стюардесса стала первой женщиной-президентом крупной авиакомпании в Азии

Reuters: ​​экс-стюардесса стала первой женщиной-президентом Japan Airlines

Экс-стюардесса стала первой женщиной-президентом одной из крупнейших авиакомпаний в Азии Japan Airlines (JAL). Об этом пишет Reuters.

Мицуко Тоттори устроилась на работу бортпроводницей в JAL в 1985 году и поднялась по карьерной лестнице до старшего исполнительного директора.

«Есть женщины-сотрудницы компании, которые испытывают трудности с карьерным ростом. Я надеюсь, что мое назначение на пост президента может воодушевить их или придать им смелости сделать следующий шаг», — заявила Тоттори на пресс-конференции.

Издание уточняет, что это назначение произошло на фоне растущего давления на японские компании и требований решить проблемы гендерного разрыва в оплате труда и увеличения гендерного разнообразия. JAL поставила перед собой цель, чтобы к 2026 году женщины составляли 30 процентов среди управляющего персонала во всей группе компаний. К концу марта 2023 года соответствующий показатель был 22,8 процента.

Ранее самолет авиакомпании JAL загорелся в международном аэропорту Ханеда в Токио во время посадки. На видео можно заметить сильное возгорание после того, как самолет приземлился, а затем поднимающийся дым.