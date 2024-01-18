Еще один аэропорт Москвы ввел ограничения на прилет

Shot: аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы на прилет

Еще один московский аэропорт, Шереметьево, временно не принимает рейсы на прилет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, из-за введенных ограничений самолеты из Ижевска, Минска, Санкт-Петербурга и Оренбурга ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород. Кроме того, еще несколько воздушных судов находятся в зоне ожидания в районе Шереметьево.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Внуково, а также аэродромы в Кубинке и Ермолине ввели план «Ковер». Столичную воздушную гавань закрыли на прилет и вылет, спустя некоторое время ограничения были сняты.