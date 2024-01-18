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17:28, 18 января 2024Мир

Европарламент усомнился в председательстве Венгрии в ЕС

В ЕП усомнились в председательстве Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Депутаты в Европейском парламенте (ЕП) усомнились в успешном председательстве Венгрии в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2024 года. Резолюция с соответствующим заявлением опубликована на сайте Европарламента.

«ЕП ставит под сомнение способность Венгрии успешно председательствовать в совете в 2024 году, учитывая несоблюдение ей права и ценностей ЕС», — отмечается в резолюции.

Кроме того, авторы материала обвинили Будапешт в «нарушении стратегических интересов союза» из-за позиции по оказанию помощи Украине со стороны ЕС. Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что с точки зрения правительства Венгрии в конфликте на Украине не может быть победителей.

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      Максим Габриелян
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