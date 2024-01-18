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17:40, 18 января 2024Наука и техника

Китайский Tianzhou-7 провел ускоренную стыковку

Китайский корабль Tianzhou-7 провел ускоренную стыковку со станцией Tiangong

Фото: Han Qiyang / Xinhua / Globallookpress.com

Китайский грузовой корабль Tianzhou-7 провел ускоренную стыковку с околоземной станцией Tiangong. Об этом сообщает «Синьхуа».

Период времени от пуска ракеты с грузовиком до его стыковки со станцией составил три часа. Ранее на это уходило 6,5 часа, кроме миссии Tianzhou-5, которая заняла два часа.

Ракета CZ-7 с грузовым космическим кораблем Tianzhou-7 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая 17 января.

Корабль доставил на орбитальную станцию около 5,6 тонны грузов. Произведенный старт стал 507-м для ракет семейства CZ.

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      Иван Потапов
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