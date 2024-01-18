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17:43, 18 января 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о рискованных для покупки квартирах

Риелтор Апрелев: частая перепродажа квартиры вызывает подозрения
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Частая перепродажа квартиры должна насторожить покупателя. О моментах, вызывающих подозрения при покупке жилья, в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Если жилплощадь не раз переходит из рук в руки в течение двух-трех лет, то выходить на сделку довольно рискованно, считает эксперт. Опасения вызывает неготовность хозяина квартиры лично встретиться с покупателем. Также риелтор советует скептически отнестись к сделкам по доверенности и лотам, выставленным на продажу по заниженной цене.

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Такие уловки могут скрывать дефект в праве. Обнаружить подвох помогут наводящие вопросы: причина продажи квартиры, история района, в котором она располагается, интересные места неподалеку. Ответы домовладельца помогут выявить его скрытые мотивы, пояснил Апрелев. Снизить риски поможет хотя бы минимальная юридическая экспертиза, уверен он.

Ранее от сделок без юридической проверки россиян предостерег ипотечный брокер Максим Чурилов. Прежде всего необходимо выяснить личность собственника и законность владения объектом.

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      Виктория Клабукова
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