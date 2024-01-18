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17:25, 18 января 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян не купаться в проруби на Крещение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-кардиолог Герман Гандельман рассказали об опасности крещенских купаний. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты призвали россиян не купаться в ледяной проруби в праздник. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Мы, врачи, особенно врачи-терапевты и кардиологи, с ужасом наблюдаем новомодную русскую традицию нырять в ледяные проруби на Крещение. (...) Эти ныряния до добра не доводят», — заявила Малышева.

Как пояснил Гандельман, в ледяной воде сосуды спазмируются, что в итоге может привести к инфаркту или инсульту. Также кардиолог предупредил, что если употребить алкоголь перед тем, как окунуться в прорубь, то за этим может последовать остановка сердца.

Малышева посоветовала тем, кто хочет отметить церковный праздник без угрозы для здоровья, сходить накануне Крещения в храм и исповедаться.

Ранее Малышева и Гандельман назвали простые способы определить у себя серьезные заболевания. Специалисты, в частности, рекомендовали пройти тест с ниткой, чтобы определить наличие сахарного диабета.

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      Олег Давыдов
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