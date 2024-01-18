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10:38, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о полной разблокировке движения на границе с Польшей

Госпогранслужба Украины: интенсивность движение на польской границе увеличилась

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Движение на границе Украины с Польшей полностью разблокировано, интенсивность потока грузовиков возросла до одной тысячи транспортных средств за сутки в обоих направлениях. Об этом заявил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

«Ситуация решена, все направления разблокированы, сейчас движение достаточно интенсивное. Если раньше самый крупный пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин" пересекали 100-150 грузовиков в сутки в обоих направлениях, то в минувшие сутки — более одной тысячи грузовиков в обоих направлениях», — рассказал спикер Госпогранслужбы.

Демченко отметил, что очереди на польских контрольно-пропускных пунктах (КПП) все еще сохраняются, но время ожидания значительно сократилось.

16 января официальная Варшава убедила польских перевозчиков снять блокаду на пограничных переходах с Украиной до 1 марта. Ранее три польских КПП, Корчова, Хребенне и Дорогуск, были заблокированы представителями местных транспортных компаний из-за протестов.

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      Глеб Палехов
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