Одному типу жилья в России предрекли подорожание

Эксперт Зварыкина: новостройки в России могут подорожать на 5-7 процентов

В первом квартале 2024 года новостройки в России могут подорожать на 5-7 процентов на фоне введения комиссий для застройщиков рядом банков в рамках льготной ипотеки. Подорожание этого типа жилья предрекла руководитель дивизиона «Центр Москва» Уральского банка реконструкции и развития Елена Зварыкина, передает РИА Новости.

Таким образом спрос на новостройки снизится, подчеркнула она. Повышенный спрос на квартиры на первичном рынке возникнет ближе к окончанию программы льготной ипотеки, действующей до 1 июля.

Кроме того, возможно, будет наблюдаться неравномерность в росте выдачи ипотеки в зависимости от регионов и будущей адресности господдержки, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что российские власти обеспокоились ухудшением конкуренции на фоне введения банками комиссий для застройщиков. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство проследит за ситуацией на рынке льготной ипотеки.