Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

Reuters: армия Пакистана приведена в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

Пакистан привел вооруженные силы страны в боевую готовность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанской службы безопасности.

Как отмечает агентство, Пакистан поднял армию по тревоге на фоне обострения ситуации с Ираном. «Вооруженные силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — говорится в публикации.

Кроме того, представитель силовых структур Пакистана, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что любая авантюра со стороны Ирана получит силовой ответ.

Ранее Тегеран потребовал объяснений от Исламабада в связи с ударами Пакистана по территории страны. 18 января пакистанская авиация нанесла ракетный удар по иранской провинции Систан и Белуджистан, в результате которого пострадали несколько местных жителей.

