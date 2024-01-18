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17:45, 18 января 2024Мир

Пограничники США разочаровались в миграционной политике Байдена

Совет пограничников назвал миграционную политику США сплошным разочарованием

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reutere

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто назвал миграционную политику администрации американского президента Джо Байдена сплошным разочарованием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Огромное разочарование, потому что он вообще ни с чем не справился», — сказал он.

Глава профсоюза американских пограничников также выразил недоумение риторикой администрации президента США по поводу якобы безопасной границы и отсутствия каких-либо проблем.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году «запечатает» южную границу страны. По словам политика, в случае его победы на выборах уровень депортации мигрантов из США достигнет показателей времен администрации президента Дуайта Эйзенхауэра.

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      Семен Александров
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