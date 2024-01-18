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19:38, 18 января 2024Мир

Посол России в ЦАР заявил о востребованности российских инструкторов

Посол России в ЦАР Бикантов: власти ЦАР хотят нарастить число инструкторов из РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) хотят нарастить число российских военных инструкторов, которые очень востребованы. Детали обсуждаются, заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, передает ТАСС.

«В разное время официальные власти ЦАР высказывались в пользу увеличения численности российских представителей. Однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента предстоит уточнить», — отметил посол.

Бикантов также напомнил, что сейчас в африканской стране находится 1890 инструкторов, среди которых военные специалисты.

Ранее в российском посольстве заявили о планах создать военную базу на территории ЦАР. Вопрос обсуждается по линии оборонных ведомств двух стран.

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