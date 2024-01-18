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16:40, 18 января 2024Экономика

Постсоветская страна начнет закупки газа из США

Молдавия в январе начнет закупки сжиженного газа из США

Фото: Issei Kato / Reuters

Молдавия впервые закупит сжиженный газ из США на следующей неделе, заявил министр энергетики этой постсоветской республики Виктор Парликов. Об этом в четверг, 18 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Парликова, судно с СПГ уже прибыло в греческий порт Александруполис и страна станет одной из первых, кто получит топливо, точная стоимость которого пока неизвестна. Чиновник предположил, что она составит около 300 евро за тысячу кубометров.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря 2022 года «Газпром» ведет свои поставки в направлении Приднестровья, которое взамен покрывает более 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии.

В настоящее время Молдавия использует газ, закупленный госкомпанией Energocom в ходе международных тендеров, большая часть запасов которого хранится в соседней Украине. При этом Парликов не исключил возобновления закупок у «Газпрома».

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      Дмитрий Воронин
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