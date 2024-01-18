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20:29, 18 января 2024Экономика

Препарат от диабета «Оземпик» и другие популярные лекарства подорожали

WSJ: сотни популярных лекарств подорожали в 2024 году

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Цены на «Оземпик» и сотни других западных лекарств (всего 775 наименований) выросли в январе 2024 года, говорится в исследовании некоммерческой аналитической группы 46brooklyn Research, проведенном для The Wall Street Journal.

Специалисты анализировали стоимость закупок для доставки препаратов в аптеки и оценивали плату за месячный курс лечения.

Препарат от диабета Ozempic датской компании Novo Nordisk, который используют также для снижения веса, подорожал на 3,5 процента, примерно до 970 долларов, а средство для лечения ВИЧ-инфекций Biktarvy компании Gilead Sciences выросло в цене на 4,9 процента, до 3,98 тысячи долларов. В среднем стоимость препаратов выросла на 4,5 процента, но в ряде случаев рост доходил примерно до 10 процентов. Изменение цен фармкомпании связывают с рыночной ситуацией, ростом издержек, инфляцией, необходимостью инвестирования в дальнейшие разработки.

В 2023 году стало известно о намерении производителя прекратить поставки «Оземпика» в Россию. В октябре в стране зарегистрировали отечественный аналог препарата под названием «Семавик». Семаглутид в его составе, имитирующий гормон, который регулирует уровень сахара, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Отмечалось, что пока ввести его в оборот не получится, так как у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года, из-за чего речь может идти о получении разрешения на принудительную лицензию.

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      Дмитрий Воронин
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