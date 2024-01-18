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14:00, 18 января 2024Россия

При пожаре в российском мебельном цехе пострадали два человека

МЧС России: при пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал МЧС России

При пожаре в мебельном цехе в Саранске пострадали два человека. Об этом сообщила МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно», — говорится в сообщении российского ведомства.

Пожарные не допустили распространения огня и локализовали возгорание на площади в 1,4 тысячи квадратных километров.

Ранее появилось видео с пожаром на предприятии в Мордовии. На кадрах видны языки пламени высотой в несколько метров, поднимающиеся над крышей здания. Отмечается, что в ликвидации участвуют 63 человека и 15 единиц техники.

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