Раскрыты пластические операции Валерия Леонтьева

Приближенные к окружению российского певца Валерия Леонтьева раскрыли его пластические операции. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Известно, что 74-летний артист сделал блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз — прим. «Ленты.ру») в начале 2000-х годов в США. По словам собеседников портала, ему удалось исправить ошибку, которую совершили хирурги во время вмешательства. «Постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами», — рассказали они.

В свою очередь, член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков объяснил, что тогда американские специалисты использовали агрессивную методику, после которой мышцы на верхнем веке оказались немного травмированы. В 2021 году в результате повторной операции знаменитости убрали грыжи нижних век. По мнению эксперта, работа была выполнена качественно, поскольку отсутствуют рубцы.

Кроме того, Володченков предположил, что Леонтьев прибегнул к подтяжке лица из-за сильно вытянутых мочек ушей. «Они появляются, когда подтяжка лица делалась только на поверхностных слоях кожи, глубокие слои не затрагивались. Когда через неделю после такой операции все ткани стремятся вернуться в изначальное положение, тогда мочки ушей сильно оттягиваются», — пояснил врач.

Так, изучив фото звезды с недавнего концерта в Дубае, Володченков пришел к выводу, что коррекции подверглись не только уши Леонтьева, но и подбородок.

В 2022 году журналисты Mash раскрыли подробности райдера Валерия Леонтьева. Тогда выяснилось, что заказчик обязан оплатить музыканту авиаперелет, а также заклеить окна в номере класса «люкс» черными пакетами.