Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:19, 18 января 2024Ценности

Раскрыты пластические операции Валерия Леонтьева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Приближенные к окружению российского певца Валерия Леонтьева раскрыли его пластические операции. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Известно, что 74-летний артист сделал блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз — прим. «Ленты.ру») в начале 2000-х годов в США. По словам собеседников портала, ему удалось исправить ошибку, которую совершили хирурги во время вмешательства. «Постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами», — рассказали они.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

В свою очередь, член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков объяснил, что тогда американские специалисты использовали агрессивную методику, после которой мышцы на верхнем веке оказались немного травмированы. В 2021 году в результате повторной операции знаменитости убрали грыжи нижних век. По мнению эксперта, работа была выполнена качественно, поскольку отсутствуют рубцы.

Кроме того, Володченков предположил, что Леонтьев прибегнул к подтяжке лица из-за сильно вытянутых мочек ушей. «Они появляются, когда подтяжка лица делалась только на поверхностных слоях кожи, глубокие слои не затрагивались. Когда через неделю после такой операции все ткани стремятся вернуться в изначальное положение, тогда мочки ушей сильно оттягиваются», — пояснил врач.

Так, изучив фото звезды с недавнего концерта в Дубае, Володченков пришел к выводу, что коррекции подверглись не только уши Леонтьева, но и подбородок.

В 2022 году журналисты Mash раскрыли подробности райдера Валерия Леонтьева. Тогда выяснилось, что заказчик обязан оплатить музыканту авиаперелет, а также заклеить окна в номере класса «люкс» черными пакетами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше