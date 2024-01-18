Разработан способ обеспечить часть россиян почти бесплатной электроэнергией

На Чукотке разработали почти бесплатный способ обеспечить россиян электричеством

На Чукотке студент Северо-Восточного федерального университета Симеон Айневтегин и преподавательница этого же учебного заведения Майя Артемьева разработали и запатентовали почти бесплатный способ обеспечить россиян электричеством. Об этом сообщает «ИА Чукотка».

Как сообщает издание, Айневтегин и Артемьева создали прибор, который работает на разнице температур на улице и в помещении. Энергию открытого огня, который горит в очагах жителей чумов, он преобразует в электричество. Количества электроэнергии, вырабатываемой прибором, хватает для того, чтобы подключить бытовые приборы, аккумуляторы радиостанций и фонари.

«Чем будет холоднее, тем больше энергии будет. Также во время испытаний мы пришли к выводу, что можно соединять последовательно несколько таких элементов, чтобы получить напряжение выше», — сообщила изданию соавтор изобретения.

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